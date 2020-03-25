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«Победа» обратилась в МИД России после отказа ОАЭ в вывозном рейсе из Дубая

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Российская авиакомпания «Победа» обратилась в МИД России за помощью после того, как Объединенные Арабские Эмираты отменили разрешение на вывозной рейс Дубай–Москва. Об этом в среду, 25 марта, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

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«Сегодня лоукостер «Победа» во время полета рейса Москва ― Дубай, организованного для вывоза своих клиентов из ОАЭ, получил аннуляцию подтвержденного ранее авиационными властями ОАЭ плана полета с запретом на выполнение посадки в Дубае. Самолет вынужден произвести посадку в Махачкале для ожидания решения вопроса с получением нового разрешения», ― цитирует сообщение ТАСС.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время в Дубае ожидают рейс 189 человек. Также сообщается, что авиакомпания обратилась в российский МИД с просьбой помочь получить разрешение на вывоз клиентов «Победы» из Дубая.

В Министерстве иностранных дел рассказали ТАСС, что уже занимаются решением сложившейся ситуации.

Ранее 23 марта сообщалось, что у шестого россиянина, находящегося в Объединенных Арабских Эмиратах, выявлен коронавирус. По словам официального представителя министерства здравоохранения ОАЭ, источником заражения стал человек, который вернулся из зарубежной поездки и не соблюдал домашний карантин. Помимо гражданина России он инфицировал еще 17 человек.

Вспышка COVID-19, вызванная новым коронавирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Затем болезнь быстро распространилась и была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 25 марта, в мире зафиксировано свыше 425 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 18 тыс. пациентов умерли, вылечились более 109 тыс.

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