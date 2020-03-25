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Россияне весь день ждут вылета из Дубая

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Фото: Global Look Press/Leonid Faerberg/Transport Photo Images
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Пассажиры, ожидающие вылета из Дубая, с утра сидят в аэропорту в ожидании рейса. Однако у авиакомпании «Аэрофлот» нет разрешения на вылет, сообщил источник «Известий».

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«Люди не понимают, чего они ждут, но и уйти из аэропорта боятся», — рассказал собеседник журналистов. Он добавил, что россияне провели весь день без еды и воды, так как в аэропорту не работают ни кафе, ни магазины.

Ранее 25 марта российская авиакомпания «Победа» получила отказ на вывозной рейс из Дубая. Она обратилась в МИД России за помощью после того, как Объединенные Арабские Эмираты отменили разрешение на вывозной рейс Дубай–Москва.

Всего вылета из Дубая ждут 189 человек.

Вспышка заболевания COVID-19, которое вызывает новый коронавирус SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Затем болезнь быстро распространилась и была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 25 марта, в мире зафиксировано свыше 450 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 20 тыс. пациентов умерли, вылечились более 113 тыс.

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