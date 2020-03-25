Посольство РФ в Молдавии рассказало о работе по вывозу россиян на родину

К отправке на родину из Молдавии готовятся более тысячи россиян на фоне вспышки коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства РФ Анатолий Лошаков в среду, 25 марта.

«В посольство поступило и обработано более 1 тыс. соответствующих обращений. С молдавскими авиаперевозчиками ведутся переговоры о вывозе в ближайшее время наших сограждан в Россию», — сказал он «РИА Новости».

Молдавия временно закрыла наземные границы и приостановила международное пассажирское авиасообщение 17 марта. 21 марта «Аэрофлот» двумя рейсами вывез 371 гражданина РФ.

В российском МИДе Молдавию отнесли к числу стран, в которых сложилась наиболее сложная ситуация с выездом россиян.

По оценке АТОР, за рубежом остаются около 45 тыс. организованных туристов из России, всех их вернут на родину до 31 марта.

Ранее в Россию уже вернулись путешественники из Венгрии, Египта, Испании, Кипра, Марокко, Португалии и Черногории. В ближайшее время будет организована эвакуация из Египта.

Для обращения граждан, оказавшихся в трудной ситуации за рубежом, открыты круглосуточные «горячие линии» Ростуризма и МИДа. К 26 марта будут окончательно сформированы списки соотечественников на выезд из стран, которые ввели ограничения из-за COVID-19.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometers на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 435 тыс. случаев заболевания, скончались 19 тыс. человек, вылечились более 111 тыс. пациентов.

По состоянию на 25 марта, в России диагностировано 658 случаев заболевания COVID-19, из них 163 — за последние сутки. 29 человек вылечились. Случаев летального исхода нет.

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