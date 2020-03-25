Прямой эфир
Сюжет:

АТОР назвала возможные сроки начала продаж туров из России за рубеж

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полигенько
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Продажи туров из России за границу могут начаться летом. Об этом 25 марта на онлайн-брифинге в Национальной службе новостей (НСН) заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Домашняя забота: внутренний туризм впадает в анабиоз
Россияне начали отказываться от поездок по стране

«По оптимистическому сценарию уже в июле начнутся первые продажи на зарубежных направлениях», — сказала она.

По пессимистичному сценарию продажи начнутся не раньше сентября, добавила Ломидзе.

Накануне в АТОР заявили, что представители турбизнеса, которые наблюдают в последнее время снижение спроса на отдых на юге России, считают, что интерес к этому направлению может восстановиться не раньше июня.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. По данным Worldometer на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 421 тыс. случаев заболевания, скончались более 18,8 тыс. человек. В России число заразившихся достигло 658.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Российские авиакомпании 23 марта вывезли 1,3 тыс. человек из семи стран
Ростуризм сообщил о возвращении всех организованных туристов до 31 марта

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020