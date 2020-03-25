АТОР назвала возможные сроки начала продаж туров из России за рубеж

Продажи туров из России за границу могут начаться летом. Об этом 25 марта на онлайн-брифинге в Национальной службе новостей (НСН) заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«По оптимистическому сценарию уже в июле начнутся первые продажи на зарубежных направлениях», — сказала она.

По пессимистичному сценарию продажи начнутся не раньше сентября, добавила Ломидзе.

Накануне в АТОР заявили, что представители турбизнеса, которые наблюдают в последнее время снижение спроса на отдых на юге России, считают, что интерес к этому направлению может восстановиться не раньше июня.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. По данным Worldometer на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 421 тыс. случаев заболевания, скончались более 18,8 тыс. человек. В России число заразившихся достигло 658.

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