Прямой эфир

Россияне застряли в аэропорту на Сейшельских островах

0
Фото: Global Look Press/Martin Moxter
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Десятки россиян не могут вернуться на родину с Сейшельских островов, потому что авиакомпания Etihad, которая должна была доставить их домой, не может получить разрешение на пересадку в Абу-Даби. Об этом во вторник, 24 марта, пишет «РИА Новости» со ссылкой на Российский союз туриндустрии.

Покиньте размещение: почему россиян выселяют из отелей в Индии
Застрявшие в стране граждане РФ сообщают об агрессии местного населения

Вылет должен состояться в 20.25 (19.25 мск). Однако туристов не посадили на рейс, так как ОАЭ запретили транзит пассажиров в своих аэропортах.

Уточняется, что авиакомпания перенесла рейс с 25 на 24 марта, заявив, что может вывезти пассажиров только в этот день. По имеющейся информации, перевозчик не предлагает альтернатив и не планирует рейсов с Сейшел в ближайшее время.

Ранее, 21 марта, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ведомство прикладывает все усилия, чтобы вернуть на родину застрявших за рубежом россиян.

В тот же день стало известно о возвращении около 50 тыс. организованных туристов в Россию за последнюю неделю. Также сообщалось, что россиян в ближайшие три дня эвакуируют самолетами из Венгрии, Египта, Молдавии, Кипра, Португалии и Испании.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. По данным ВОЗ на 17 марта, всего в мире подтверждено свыше 410 тыс. случаев заболевания, скончались 18552 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МИД составит списки желающих вернуться в Россию туристов до 26 марта
Ростуризм сообщил о возвращении всех организованных туристов до 31 марта

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020