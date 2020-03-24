Россияне застряли в аэропорту на Сейшельских островах

Десятки россиян не могут вернуться на родину с Сейшельских островов, потому что авиакомпания Etihad, которая должна была доставить их домой, не может получить разрешение на пересадку в Абу-Даби. Об этом во вторник, 24 марта, пишет «РИА Новости» со ссылкой на Российский союз туриндустрии.

Вылет должен состояться в 20.25 (19.25 мск). Однако туристов не посадили на рейс, так как ОАЭ запретили транзит пассажиров в своих аэропортах.

Уточняется, что авиакомпания перенесла рейс с 25 на 24 марта, заявив, что может вывезти пассажиров только в этот день. По имеющейся информации, перевозчик не предлагает альтернатив и не планирует рейсов с Сейшел в ближайшее время.

Ранее, 21 марта, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ведомство прикладывает все усилия, чтобы вернуть на родину застрявших за рубежом россиян.

В тот же день стало известно о возвращении около 50 тыс. организованных туристов в Россию за последнюю неделю. Также сообщалось, что россиян в ближайшие три дня эвакуируют самолетами из Венгрии, Египта, Молдавии, Кипра, Португалии и Испании.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. По данным ВОЗ на 17 марта, всего в мире подтверждено свыше 410 тыс. случаев заболевания, скончались 18552 человек.