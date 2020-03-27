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Парад в честь дня рождения королевы Британии отменили из-за коронавируса

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Фото: Global Look Press/Paul Marriott via www.imago-imag
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Традиционная церемония «выноса знамени» (Trooping the Colour) в честь официального дня рождения королевы Великобритании Елизаветы II, запланированная на 13 июня, отменена из-за пандемии коронавируса, сообщает в пятницу, 27 марта, Daily Mail со ссылкой на Букингемский дворец.

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«Trooping the Colour в традиционном виде в этом году проводиться не будет, рассматривается несколько других способов (отметить день рождения королевы)», — приводит издание заявление дворца.

Королева Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года, однако официальный день рождения отмечается по традиции в первую, вторую или третью субботу июня. После парада королевская семья появляется на балконе Букингемского дворца, откуда наблюдает за полетом самолетов британских ВВС.

Ранее в этот же день стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил об обнаружении у него коронавируса. Позже диагноз подтвердился и у министра здравоохранения страны Мэтта Хэнкока.

23 марта Джонсон объявил о введении в стране карантина сроком на три недели в связи с распространением нового коронавируса.

О появлении нового коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19, стало известно в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию.

По данным Worldometer на 27 марта, в Великобритании заразились 11 658 человек, умерли 578. Всего в мире зарегистрировано свыше 558 тыс. случаев заболевания, скончались 25 тыс. человек, вылечились более 128 тыс. пациентов.

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