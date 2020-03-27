У Бориса Джонсона нашли коронавирус

У 55-летнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона диагностировали коронавирус. Об этом в пятницу, 27 марта, он заявил на своей странице в Twitter.

«За последние 24 часа я почувствовал умеренные симптомы, тест на коронавирус оказался положительным. Сейчас я на самоизоляции, но продолжу работать по видеосвязи. Вместе мы победим вирус», — заявил он.

Ранее, 23 марта, Джонсон объявил о введении в стране карантина сроком на три недели в связи с распространением нового коронавируса. Премьер заявил, что пришло время делать больше для борьбы с распространением вируса, и призвал британских граждан оставаться дома.

При этом 24 марта журналисты The Mirror писали, что большая часть британцев игнорирует рекомендации властей и не соблюдает карантин. Метро и автобусы забиты в час пик. Люди стоят плотно к друг другу, несмотря на советы правительства не подходить ближе чем на два метра.

До этого, 18 марта, отец Бориса Джонсона Стэнли Джонсон заявлял о том, что не собирается соблюдать рекомендации по предупреждению болезни. Так, походы в паб Джонсон-старший назвал необходимыми, так как владельцев заведения надо спасать от разорения.

По данным Worldometer на 27 марта, в Великобритании заразились 11 658 человек, умерли 578. Всего в мире зарегистрировано свыше 532 тыс. случаев заболевания, скончались 24 тыс. человек, вылечились более 124 тыс. пациентов.

По последним данным, в России подтверждено 1036 случаев заболевания коронавирусом. Зафиксированы три летальных исхода.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.