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Песков рассказал о влиянии коронавируса на работу Путина

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 марта рассказал, как Владимир Путин продолжает работать в условиях распространения коронавируса SARS-CoV-2 в стране.

«Естественно, речь идет о дополнительных превентивных мерах: те же самые санитарные меры и так далее, которые на постоянной основе нужно принимать, особенно в условиях продолжающегося рабочего графика, пусть и не изобилующего столь большим количеством публичных мероприятий», — сказал Песков.

«Нам нужно помнить о своей личной ответственности»
Основные тезисы из обращения президента в связи с ситуацией с коронавирусом

Он подчеркнул, что, несмотря на эпидемиологическую обстановку в стране, президент продолжает работать в прежнем режиме.

Также 27 марта Песков подтвердил, что один из сотрудников администрации президента заразился коронавирусом. Однако он уточнил, что глава государства с зараженным не контактировал. Ранее пресс-секретарь российского лидера отмечал, что сотрудников АП по возможности переведут на удаленный режим работы.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 27 марта, всего в мире зарегистрировано свыше 532 тыс. случаев заболевания, скончались 24 тыс. человек, вылечились более 124 тыс. пациентов. По последним данным, в России подтверждено 1036 случаев заболевания коронавирусом. Зафиксированы три летальных исхода.

коронавирус

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