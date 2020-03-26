Путин назвал возможные сроки победы над коронавирусом в России

Россия может побороть коронавирус даже раньше чем через три месяца. Об этом в четверг, 26 марта, заявил президент страны Владимир Путин.

«Коллега рассчитывает, что через 2–3 месяца мы с коронавирусом расправимся. Это уже неплохой прогноз», — сказал президент. По его словам, он надеется на выход России из ситуации раньше, чем указанные сроки в 2–3 месяца, пишет «РИА Новости».

Путин подчеркнул, что в некоторых странах звучат прогнозы об «очень долгой войне» с коронавирусом.

Ранее в четверг Путин выразил уверенность в улучшении ситуации с распространением коронавируса SARS-CoV-2. По его словам, вопрос в сроках и эффективности совместной работы властей и предпринимательского сообщества.

Накануне глава государства выступил с обращением к россиянам, рассказав о мерах, которые он предлагает принять для борьбы с распространением коронавируса и поддержки как населения, так и экономики. В частности, Путин предложил приравнять минимальный больничный к уровню МРОТа, а также отсрочку налоговых выплат для малого и среднего бизнеса.

Для борьбы с распространением заболевания внутри страны работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленку, неделя с 30 марта по 5 апреля для большинства организаций объявлена нерабочей.

По данным Worldometer на 26 марта, всего в мире подтверждено свыше 486,3 тыс. случаев заболевания, скончались более 22 тыс. человек, вылечились более 115,6 тыс. пациентов.

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