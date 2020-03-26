Путин спрогнозировал улучшение ситуации с коронавирусом в России

Президент России Владимир Путин не сомневается, что ситуация с распространением коронавируса SARS-CoV-2 пойдет на улучшение. Об этом он заявил в четверг, 26 марта, на встрече с представителями предпринимательского сообщества.

«Ситуация точно изменится к лучшему, это 100%, вопрос, конечно, в сроках, в эффективности нашей совместной работы, но она точно изменится к лучшему», — сказал глава государства.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что неправильно говорить об ожидании властями худшего сценария развития событий. Он подчеркнул, что ситуация в России лучше, чем во многих странах, и об эпидемии говорить не приходится.

По последним данным на 26 марта, в России подтверждено 840 случаев заболевания коронавирусом в 56 регионах. Двое заболевших скончались.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 26 марта, всего в мире подтверждено свыше 478,3 тыс. случаев заболевания, скончались 21,5 тыс. человек, вылечились более 115,6 тыс. пациентов.

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