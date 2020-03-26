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В Кремле не увидели необходимости вводить режим ЧС в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Власти России не видят необходимости в введении режима ЧС на территории страны из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщил журналистам в четверг, 26 марта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Хочу вам напомнить, что у нас де-факто эпидемии нет. И де-факто у нас ситуация гораздо лучше, чем в других странах. Однозначно это благодаря тем мерам, которые заранее начало применять правительство и благодаря той эффективной системе противодействия, которая была создана в РФ», — сказал Песков.

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Он подчеркнул, что в рамках дальнейшего противодействия коронавирусной инфекции следующая неделя в России была объявлена нерабочей. В Москве введен ряд ограничительных мер, в частности, закроются развлекательные заведения, некоторые магазины, салоны красоты, кафе и рестораны.

По последним данным на 26 марта, в России подтверждено 840 случаев заболевания коронавирусом в 56 регионах. Зафиксированы два летальных случая.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 26 марта, всего в мире подтверждено свыше 478,3 тыс. случаев заболевания, скончались 21,5 тыс. человек, вылечились более 115,6 тыс. пациентов.

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