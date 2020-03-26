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В Кремле ответили на вопрос о продлении выходной недели

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Решения о продлении выходной недели, объявленной накануне президентом РФ Владимиром Путиным, в настоящее время нет. Об этом в четверг, 26 марта, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос журналистов о возможном продлении принятой в связи с коронавирусом темы. «Вчера президент говорил о конкретных датах. Пока оснований для предположений у нас нет», — сказал Песков.

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Ранее в четверг в Совете Федерации отметили, что выходная неделя никак не скажется на графике майских и новогодних праздников

Накануне в ходе телеобращения к народу Путин объявил следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы. Также он призвал жителей страны «побыть дома» в связи с ситуацией с распространением коронавируса.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.коронавирус

По данным Worldometer на 26 марта, всего в мире подтверждено свыше 478 тыс. случаев заболевания, скончались 21,5 тыс. человек, вылечились более 114 тыс. пациентов.

По состоянию на 26 марта России подтверждено 840 случаев заболевания коронавирусом в 56 регионах.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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