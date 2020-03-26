Совфед исключил сокращение праздников после объявления выходной недели

Выходная неделя никак не скажется на графике майских и новогодних праздников, сообщил «РИА Новости» первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

Для снижения распространения коронавируса в России президент Владимир Путин, в своем обращении к гражданам 25 марта, объявил, что следующая неделя (с 30 марта по 3 апреля) будет выходной, с сохранением заработной платы.

«Ни майские, ни новогодние праздники сокращаться не будут, президент об этом не говорил», — подчеркнул парламентарий.

Глава государства также призвал жителей страны «побыть дома» в связи с ситуацией с распространением коронавируса. При этом на следующей неделе все структуры жизнеобеспечения — транспорт, органы власти, медицина — продолжат работу.

В этот же день мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти планируют ввести дополнительные ограничения в городе во время нерабочей недели.

В Гидрометцентре, в свою очередь заявили, что конец текущей рабочей недели в центре европейской части России будет теплым, но уже в воскресение, 29 марта, погода начнет меняться и придет похолодание.