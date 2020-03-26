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Специалисты рассказали о способах дезинфекции смартфонов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Коронавирус может попасть на смартфон от рук пользователя, которыми он трогал зараженные поверхности, для дезинфекции гаджета подойдут этиловый и изопропиловый спирт, перекись водорода, а также гипохлорит натрия, рассказали в Лаборатории Касперского.

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По словам специалистов, наименее вредным для обработки экрана является изопропиловый спирт концентрацией 70%-80%. Этанол и перекись при частом использовании портят покрытие.

Отмечается, что для наилучшего результата дезинфицирующий раствор должен провести на поверхности около минуты.

Эксперты подчеркнули, что дезинфицирующие вещества нельзя лить в разъемы. Лучше всего смочить ими ватный диск, а затем протереть устройство.

Ранее специалисты Роскачества рассказали, как обезопасить себя при походе в магазин в условиях вспышки коронавируса. Рекомендуется соблюдать дистанцию от других покупателей, особенно если они кашляют и чихают. Пользуясь продуктовой корзинкой или тележкой, лучше не трогать руками лицо.

По данным Worldometers на 26 марта, всего в мире подтверждено свыше 468 тыс. случаев заболевания, скончались 21,1 тыс. человек, вылечились более 113 тыс. пациентов. По состоянию на 25 марта в России диагностировано 658 случаев заболевания COVID-19, из них 163 — за последние сутки.

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