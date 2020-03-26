Два первых случая заражения коронавирусом выявили в Бурятии

В Бурятии выявили два первых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщает в четверг пресс-служба правительства республики в четверг, 26 марта.

Отмечается, что состояние больных удовлетворительное, они доставлены в Республиканскую инфекционную больницу.

Всего в стационарах Бурятии на данный момент находятся 24 человека, прибывших из неблагополучных по коронавирусу стран, с респираторными симптомами.

Кроме того, под наблюдением находится 533 человека, из них 11 (девять граждан КНР, два - Японии) изолированы в обсерватор, развернутый на базе социально-реабилитационного отделения в Верхней Березовке.

Накануне президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором предложил ряд мер поддержки как для отдельных категорий граждан, так и для крупных сфер бизнеса.

Так, для помощи населению страны на фоне распространения коронавирусной инфекции Путин предложил предусмотреть каникулы по потребительским кредитам и ипотеке без штрафных санкций, а также сообщил, что все социальные пособия и льготы будут в течение полугода продлеваться автоматически.

Также он предложил поддержать выплатами по 5 тыс. рублей семьи, в которых дети не ходят в детский сад или ясли, и те, где родители находятся на больничном или в декрете.

Кроме того российский лидер подписал указ, утверждающий неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. В документе отмечается, что данные меры не распространяются на работников организаций, ведущих беспрерывную деятельность, медицинских и аптечных организаций, а также предприятий, которые обеспечивают население продуктами и товарами первой необходимости.

На оплачиваемую выходную неделю также не уйдут «организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения», а также предприятия, которые осуществляют срочные ремонтные и погрузочные работы.

Органам государственной власти и СМИ поручено определить количество работников, которые будут трудиться в соответствующий период.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом есть на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.