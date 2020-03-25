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Собянин анонсировал закрытие ресторанов и кафе в Москве на следующей неделе

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Фото: агентство городских новостей "Москва"/Александр Авилов
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Власти Москвы планируют ввести дополнительные ограничения в городе во время нерабочей недели. Об этом 25 марта заявил столичный градоначальник Сергей Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

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«Мы должны подумать над дополнительными мерами, которые будут реализованы в эти (выходные) дни. Надеюсь, что мы завтра о таких мерах более подробно расскажем, но они коснутся, могу сразу сказать, работы общепита. Я считаю, что открытый общепит в эти дни не должен работать. Рестораны, кафе, торговые комплексы огромные, за исключением залов, где торгуют продовольствием, тоже вряд ли должны функционировать в этот период, центральные парки», — сказал он.

Он отметил, что торговые предприятия, не занимающиеся продажей товаров первой необходимости, должны быть закрыты.

Ранее в среду президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. В документе отмечается, что данные меры не распространяются на работников организаций, ведущих беспрерывную деятельность, медицинских и аптечных организаций, а также предприятий, которые обеспечивают население продуктами и товарами первой необходимости.

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Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По данным Worldometers на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 422 тыс. случаев заболевания, скончались 18,9 тыс. человек, вылечились более 109 тыс. пациентов. По состоянию на 25 марта, в России диагностировано 658 случаев заболевания COVID-19, из них 163 — за последние сутки. 29 человек вылечились.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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