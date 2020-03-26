В Гидрометцентре спрогнозировали похолодание на нерабочей неделе

Конец текущей рабочей недели в центре европейской части России будет теплым, но уже в воскресение, 29 марта, погода начнет меняться и придет похолодание. Об этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил «РИА Новости».

По его словам, во второй половине текущей недели ожидается температура от 12 до 15 градусов выше нуля, солнечная погода и отсутствие ветра. Однако 29 марта начнется понижение давление и в центр Европейской части страны и придет прохлада.

Погода будет более облачной, днем температура воздуха составит не более семи градусов тепла, а ночью может похолодать до нуля градусов. Пока сильных осадков и порывов ветра не ожидается.

Президент России Владимир Путин накануне подписал указ об объявлении в стране недели с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением за работниками зарплат. Глава государства пояснил, что длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса в России.

24 марта Вильфанд рассказал, что российских жителей ожидают теплые весна и лето в 2020 году. По его словам, средние температурные значения в период с апреля по сентябрь ожидаются в пределах нормы или немного выше.