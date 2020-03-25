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Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Москве в ближайшие выходные ожидается солнечная погода, температура воздуха составит до +10 градусов. Об этом в среду, 25 марта, «РИА Новости» рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, осадков 28 и 29 марта не ожидается, но будет переменная облачность. Температура воздуха ночью составит около +3...+5 градусов, днем воздух прогреется до +8...+10 градусов. Позднякова отметила, что температура будет на 4–5 градусов выше климатической нормы, атмосферное давление повышенное — около 752 мм рт. ст.

По мнению специалиста, похолодание, которое наступило в последние дни, можно назвать паузой в климатической весне из-за отрицательных температур. С пятницы, 27 марта, заметно потеплеет, а значит, вернется климатическая весна, сообщает телеканал «360».

Днем в среду, 25 марта, воздух в Москве прогреется от 7 до 9 градусов выше ноля. Ожидается сухая облачная погода. В ночь на четверг в столице похолодает до –2 градусов. В Подмосковье термометры покажут от 4 до 9 градусов тепла, в ночные часы — от –5 до 0 градусов.

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