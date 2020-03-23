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Синоптики пообещали россиянам теплое лето

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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На большей части территории России ожидается наступление теплого лета с температурой около и выше нормы, сообщил на онлайн пресс-конференции журналистам в понедельник, 23 марта, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В июле температура практически повсеместно около нормы. Кроме восточных регионов европейской России и западной Сибири, температура около и ниже нормы, но это не означает холодной погоды», — рассказал метеоролог.

Вильфанд отметил, что в августе и июне температура также будет держаться около и выше нормы. При этом на западе европейской части России ожидается дефицит осадков.

Сентябрь, по прогнозам, будет неоднородным по температуре, с краткими периодами теплого «бабьего лета». В среднем температура в этом месяце будет держаться около нормы.

Ранее 23 марта Вильфанд рассказал «Российской газете», что погода к пятнице может потеплеть до +15 градусов. При этом синоптик добавил, что в ближайшее время будет наблюдаться очень большая амплитуда температуры. В первой половине недели ночью она будет достигать –5...–10 градусов.

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