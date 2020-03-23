Вильфанд исключил повторение аномально теплой зимы в ближайшие годы

В ближайшие несколько десятков лет повторения экстремально теплой зимы ожидать не стоит. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, на повторение теплой зимы не повлияет даже глобальное потепление, отметил он в ходе пресс-конференции в ТАСС в понедельник, 23 марта.

«Повторение той погоды, которая сложилась в зимний сезон 2019–2020, представляется маловероятным в течение ближайших 20–30 лет», — сказал специалист.

Ранее в этот же день Вильфанд заявил, что в конце этой недели в европейской части России может потеплеть до +15 градусов, пишет «Газета.ру».

Накануне в центре погоды «Фобос» рассказали, что метеорологическая весна придет в Россию 25 марта из-за перехода к скандинавскому циклону. Это на два дня раньше установленного срока по климату Москвы.

Зима 2019–2020 года превысила температурный рекорд зимы 2015–2016 года на 1,3 градуса.