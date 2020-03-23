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Вильфанд исключил повторение аномально теплой зимы в ближайшие годы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В ближайшие несколько десятков лет повторения экстремально теплой зимы ожидать не стоит. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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По его словам, на повторение теплой зимы не повлияет даже глобальное потепление, отметил он в ходе пресс-конференции в ТАСС в понедельник, 23 марта.

«Повторение той погоды, которая сложилась в зимний сезон 2019–2020, представляется маловероятным в течение ближайших 20–30 лет», — сказал специалист.

Ранее в этот же день Вильфанд заявил, что в конце этой недели в европейской части России может потеплеть до +15 градусов, пишет «Газета.ру».

Накануне в центре погоды «Фобос» рассказали, что метеорологическая весна придет в Россию 25 марта из-за перехода к скандинавскому циклону. Это на два дня раньше установленного срока по климату Москвы.

Зима 2019–2020 года превысила температурный рекорд зимы 2015–2016 года на 1,3 градуса.

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