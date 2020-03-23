К выходным в столице потеплеет до + 15

В Москве потеплеет до +15° С. По словам синоптиков, весна придёт только к выходным. В начале недели будет холодно, днём температура не выше + 4°С. Ночью столбик термометра опустится ниже нуля. Осадков не предвидится, но возможно высокое атмосферное давление.