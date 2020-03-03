Пыльца столбом: березы зацветут на месяц раньше срока

Людям, страдающим сезонной аллергией на растения, наступившей весной придется нелегко. Из-за аномально теплой зимы еще в феврале, на месяц раньше срока, зацвели ольха и орешник. До конца марта, считают ученые, к ним присоединится и береза, у которой уже набухли почки. Ситуацию может осложнить ранняя и слишком теплая при малочисленных осадках весна — именно такой прогноз дают метеорологи.

Сережки наготове

Береза, которая обычно цветет в конце апреля — начале мая, в этом году из-за аномально теплых температур выпустит сережки на месяц или даже полтора раньше, рассказал «Известиям» доцент агробиотехнологического департамента Аграрно-технологического института РУДН Валентин Введенский.

— Природа быстро реагирует на изменение температур, — подчеркнул эксперт.

По словам специалистов, береза более опасна для аллергиков, чем другие деревья и кустарники, поскольку чаще встречается в России.

Еще в середине февраля начали цвести ольха и лесной орех, хотя обычно это происходит в конце марта — начале апреля.

цветение Фото: РИА Новости/Валерий Шустов

— В нынешнем сезоне цветение началось раньше, чем это фиксировалось на протяжении 20–25 последних лет, — отметила ведущий научный сотрудник биологического факультета МГУ имени Ломоносова, палинолог Елена Северова.

А по наблюдению дендролога, руководителя организации «Лесной доктор» Егора Елизарова, такого явления в России не было последние 100 лет. Эксперт назвал ситуацию экстраординарной.

Причем в центральную часть страны пыльцу из южных регионов занес еще и сильный ветер.

— В середине февраля наблюдался очень мощный занос пыльцы ветром с южных и юго-западных направлений. Основная масса пыльцы, которая была зарегистрирована, приходилась на ночные часы — это как раз и говорит о ее происхождении, — пояснила Елена Северова.

По ее словам, «своя», местная пыльца в общем объеме также есть. Средний срок цветения ольхи и орешника составляет две недели. Но при холодной и дождливой погоде процесс может растянуться на месяц, заключила эксперт.

Слезливый сезон

В феврале аллергики стали всё чаще обращаться к врачам, рассказал завлабораторией ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова РАМН Михаил Костинов.

— Две-три недели назад в столичные больницы начали идти люди с аллергией. Их много. Ольха выпускает свою пыльцу, даже когда еще лежит снег. У пациентов начинается насморк, чешутся глаза, есть слезотечение, кашель. Сейчас пыльцу смывает дождь, но если выглянет солнце, аллергикам станет заметно хуже, — подчеркнул Михаил Костинов.

аллергия Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Методы лечения аллергии, вызванной ранним цветением, ничем не отличаются от обычной терапии, напомнил вице-президент Ассоциации детских аллергологов и иммунологов России Юрий Смолкин.

— Нельзя заниматься самолечением. Стоит обратиться к специалисту, даже если кажется, что для аллергии еще слишком рано, — заявил эксперт.

Весна будет теплой

Ушедшая зима стала самой теплой за всю историю метеонаблюдений и положила начало не менее теплой весне, напомнил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, климатическая весна (когда наблюдается устойчивый переход температуры через ноль в сторону положительных отметок) в нынешнем году наступила на месяц раньше обычного. Рекорды следуют буквально один за другим. В частности, в ближайший четверг, 5 марта, ожидается полный сход снега — обычно такое происходит 12 апреля.

— Весна будет очень теплой. До середины марта ожидаем еще серию рекордов, максимально столбик термометра поднимется до 8–13 градусов. Осадков выпадет несколько меньше нормы. Апрель также будет теплее на 2–3 градуса с небольшим дефицитом осадков, — отметил Евгений Тишковец.

Аномально теплая зима и весна могут отрицательно сказаться на растениях, поскольку они хуже животных адаптируются к меняющимся условиям, сообщил «Известиям» Валентин Введенский. Но пока вряд ли что-то может помешать их цветению. Даже внезапные заморозки не остановят развитие жизнедеятельности растений.

весна Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин

— Если морозы будут длительные, то это скажется на жизнеспособности генеративных органов растений. Легкие же заморозки, минус 1–2 градуса, являются для них даже стимулирующим фактором, — добавил Валентин Введенский.

Если тенденция к теплым зимам и раннему наступлению весны сохранится, начало цветения будет сдвигаться, уверены специалисты. Но должно пройти не год и не два, а десятки лет, а то и столетий, чтобы это стало нормой.