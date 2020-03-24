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В Гидрометцентре дали прогноз о весне и лете в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Российских жителей ожидают теплые весна и лето в 2020 году. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции ТАСС в онлайн-режиме.

По его словам, средние температурные значения в период с апреля по сентябрь ожидаются в пределах нормы или немного выше. Температуры выше нормы в апреле прогнозируются в Северо-Западном, Уральском и Сибирском федеральных округах.

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В европейской части страны апрель может быть немного теплее, чем обычно, при этом на юге европейской части может наблюдаться недостаток осадков.

Теплый май с температурой выше нормы ждет столичный регион, западные регионы Центрального федерального округа, Забайкалье, Амурскую область и юг Якутии. Аномальное тепло в июне достанется Уральскому федеральному округу и северной половине Сибирского федерального округа.

Температура в июле ожидается в пределах нормы для большинства регионов страны, немного холоднее может быть только в восточных регионах европейской части в Западной Сибири. Август также не предвещает отклонений от средней температуры, но в европейской части может наблюдаться дефицит осадков.

Ранее, 23 марта, сообщалось, что Роман Вильфанд исключил в ближайшие несколько десятков лет повторения экстремально теплой зимы. По его словам, на повторение теплой зимы не повлияет даже глобальное потепление.

Накануне в центре погоды «Фобос» рассказали, что метеорологическая весна придет в Россию 25 марта из-за перехода к скандинавскому циклону. Это на два дня раньше установленного срока по климату Москвы.

Зима 2019/2020 года превысила температурный рекорд зимы 2015/2016 года на 1,3 градуса.

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