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Синоптики пообещали до +15 градусов в Центральной России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Над европейской частью России установится стационарный антициклон, который в начале недели принесет сильное охлаждение воздуха, однако к пятнице может потеплеть до +15 градусов. Об этом рассказал «Российской газете» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в понедельник, 23 марта.

«Его еще называют блокирующим. Если бы такой антициклон длительное время стоял зимой, были бы очень сильные морозы: –28…–30 градусов. А вот если бы он летом (в июле) пришел, то жара в Москве перевалила бы за 30-градусную отметку», — пояснил Вильфанд.

Синоптик добавил, что в ближайшее время будет наблюдаться очень большая амплитуда температуры. «Мы прогнозируем, что в первой половине недели по ночам будет –5...–10 градусов», — сказал эксперт.

Постепенно ночи станут теплее, а дневная температура вскоре порадует теплом. В начале недели центр России будет находиться в холодной части антициклона, в середине — в его центре, а во второй половине недели — в западной части, где преобладают южные ветры. Небо при антициклоне малооблачное, а солнечные лучи уже интенсивные. К пятнице, 27 марта, воздух может прогреться до +13...+15 градусов. Вильфанд считает, что такая погода может продержаться до конца месяца, пишет «Газета.ру».

Накануне в центре погоды «Фобос» рассказали, что метеорологическая весна придет в Россию 25 марта из-за перехода к скандинавскому циклону. Это на два дня раньше установленного по климату Москвы. Наступление так называемой фенологической весны, когда суточная температура +5 градусов и выше, прогнозируется в последние дни месяца.

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