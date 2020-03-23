Синоптики рассказали о погоде в Москве 23 марта

Ветреная погода без осадков с температурой до +2 градусов ожидает москвичей в понедельник, 23 марта, сообщили в Гидрометцентре.

Днем столбики термометров покажут от 0 до +2. Ночью может похолодать до -5.

Ожидается ветер северо-восточного направления 5–10 м/с, местами возможны порывы до 15–17 м/с. В связи с этим объявлен желтый уровень погодной опасности.

В Московской области ожидается от -2 до +3 градусов, ночью возможны заморозки до -8.

Накануне в центре погоды «Фобос» сообщили, что метеорологическая весна наступит в России 25 марта из-за перехода к скандинавскому циклону. При этом наступление так называемой фенологической весны, когда температура суток +5 градусов и выше, прогнозируется на конец месяца.