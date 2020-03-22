Вильфанд пообещал москвичам аномально теплую погоду в конце недели

В Москве ожидается превышение климатической нормы до шести градусов в конце предстоящей недели. Об этом в воскресенье, 22 марта, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В понедельник температура будет даже чуть-чуть ниже нормы на один градус примерно, во вторник — около нормы. Начиная со среды температура опять выше нормы: сначала на два градуса, потом и больше», — отметил синоптик в беседе с ТАСС.

Согласно прогнозу Вильфанда, в четверг, 26 марта, столбики термометров будут колебаться в промежутке +9...+14 градусов, а в пятницу воздух прогреется до +16 градусов, что на шесть градусов выше нормы.

Ранее Вильфанд дал рекомендации для жителей центральной части страны относительно посадок картошки ближе к концу весны.