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Синоптики предрекли москвичам теплый апрель

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Погода в Москве в апреле будет теплой, но возможно возвращение заморозков и снега. Такой прогноз дал замдиректора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев в четверг, 19 марта.

«Пока, по неофициальным прогнозам, в апреле температура будет выше климатической нормы, но еще рецидивы зимние вполне возможны с заморозками и со снежными зарядами, поэтому расслабляться рано», — сказал он агентству городских новостей «Москва».

Также специалист дал прогноз на ближайшие выходные. Так, 21–22 марта ожидается похолодание и снег. В воскресенье днем столбики термометров опустятся до нуля градусов, в ночь на понедельник возможны отрицательные температуры. На следующей неделе «виднеется уже потепление», добавил Киктев.

О похолодании в выходные жителей столицы предупреждал и научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, возможно значительное изменение циркуляции. Ожидается местами небольшой снег, но без снегопада, и северный ветер.

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