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Синоптик рассказал о наступлении весны в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Москве до конца месяца ожидается теплая солнечная погода без осадков, а также аномально высокое атмосферное давление. Кроме того, на следующей неделе в столице начнется весна, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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В начале следующей недели в Москве ожидается от –1 до +4, возможен последний в этом сезоне небольшой снег. К среде, 25 марта, в погоде наметится «коренной перелом» и начнется «генеральное наступление настоящей весны».

«Во второй части недели и, по всей видимости, до конца марта москвичей и жителей Центральной России ждет погода «миллион на миллион», то есть будет много солнца, осадки исключены, ветер поутихнет почти до штиля, а показания барометров повысятся до аномально высокого уровня — 765 мм рт. ст.», — рассказал Тишковец «РИА Новостям» в пятницу, 20 марта.

По словам синоптика, в темное время суток столбики термометров будут колебаться около нулевой отметки, а к выходным, 28–29 марта, прогреется до +7…+12 градусов.

Он отметил, что такая температура опережает климатический календарь на две недели и на пять градусов превышает положенную для данного времени температуру.

Накануне в Гидрометцентре России сообщили, что погода в Москве в апреле будет теплой, но возможно возвращение заморозков и снега.

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