Вильфанд дал прогноз погоды на апрель

Температура в Москве в апреле ожидается около нормы, сообщил в среду, 18 марта, ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Первые расчеты говорят о том, что апрель, [температура в апреле], ожидается около нормы. Возможно чуть-чуть теплее. Дефицита осадков на ожидаем», — сказал метеоролог.

Более подробный прогноз, по словам Вильфанда, будет подготовлен к концу марта.

Ранее в среду сообщалось, что в ближайшие выходные в Москве ожидаются похолодание и легкий снег. В первые дни следующей недели также будет достаточно холодно. В ночь на понедельник ожидается от –2 до –7, днем около 0.