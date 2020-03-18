Гидрометцентр предрек москвичам возвращение зимы в выходные

Резкое похолодание и легкий снег ожидают москвичей в ближайшие выходные. Об этом в среду, 18 марта, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Значительное изменение циркуляции в выходные дни. Ветер опять будет северным, как в предыдущие выходные. Местами небольшой снег прогнозируем, но снегопада не будет», — приводит его слова ТАСС.

В ночь с пятницы на субботу прогнозируется -2…-7 градусов, дневная температура воздуха составит -1…+4 градуса. В ночь на воскресенье будет до -10 градусов, днем от -2 до +2, что ниже нормы на 1-2 градуса. Тем не менее, в этот раз зимняя погода будет солнечной и без метелей.

В первые дни следующей недели также будет достаточно холодно. В ночь на понедельник ожидается от -2 до -7, днем около 0.

15 марта врачи назвали способы улучшить самочувствие при смене погоды. Людям, у которых при резких переменах погоды понижается давление, надо выпить крепкий сладкий кофе или несколько таблеток кофеина, а также некоторое время полежать с приподнятыми ногами. Тем, чье давление повышается, порекомендовали соблюдать привычный режим и внимательно следить за питанием.