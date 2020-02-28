Прямой эфир
Сюжет:

Синоптики констатировали приход ранней весны в Россию

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Весна пришла в центральную Россию на месяц раньше срока, такая же ситуация в Приморье. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщил руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

По его словам, в Москву календарная весна приходит, как правило, с 27 марта, однако «мы в этом году получим метеорологическую весну вместе с календарной», передает «РИА Новости».

«Сроки прихода весны на европейской территории — это март, для Сибири — это апрель, поэтому мы уже можем констатировать, что у нас ранняя весна с учетом того, что снежного покрова уже почти нет, или его где-то в два–три раза меньше обычного», — рассказал специалист.

Варакин добавил, что приход весны также уже могут прочувствовать жители Приморского региона.

«Всё, что южнее Владивостока, южнее озера Ханка — там уже стабильно положительные температуры», — отметил он.

По словам специалиста, несмотря на теплую погоду, осадков этой зимой выпало достаточно.

Ранее сообщалось, что в Москве на предстоящей неделе начиная со 2 марта температура воздуха составит до 7 градусов тепла.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Текущая зима в Москве станет самой теплой в истории
Синоптик пообещал теплый первый день весны в Москве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020