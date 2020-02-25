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Текущая зима в Москве станет самой теплой в истории

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Текущая зима станет самой теплой в Москве за всю историю метеонаблюдений. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд во вторник, 25 февраля.

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Он отметил, что пока среди метеорологов идут дискуссии о том, превысят ли среднесезонные значения нулевую отметку.

«Но уже ясно, что предыдущий рекорд будет побит минимум на 2 градуса. Это очень много, невероятно много», — рассказал он «Интерфаксу».

По словам Вильфанда, предыдущий рекорд был зафиксирован зимой 1960–1961 года. Тогда средняя температура за 3 месяца в столице составила -2,8 градуса. Он подчеркнул, что средняя температура за сезон — характеристика изменяющаяся, но несущественно, поэтому рекорд этого года является уникальным.

Если говорить о России в целом, то текущая зима точно войдет в тройку самых теплых в истории, заявил Вильфанд. Итоги подсчетов средних показателей будут готовы в начале марта.

Ранее во вторник сообщалось, что в Казани был установлен шестой температурный рекорд за 2020 год. В минувшие выходные воздух в городе прогрелся до +5,6 градуса.

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