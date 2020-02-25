Синоптики рассказали о погоде в Москве 25 февраля
25 февраля, во вторник, в Москве ожидается переменная облачность, без осадков и до 3 градусов тепла, об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем воздух в столице прогреется до 1–3 градусов, ночью возможны заморозки, температура опустится до 4 градусов мороза.
Ожидается северо-западный ветер, который будет достигать скорости 7–12 м/с.
В Подмосковье холоднее: днем от –1 до 4 градусов тепла, ночью от 7 до 2 градусов мороза.
Атмосферное давление составит около 737 мм ртутного столба.
В Гидрометцентре России текущую зиму назвали самой теплой за последние 140 лет. Синоптики утверждают, что в ближайшие дни москвичей ждут аномально высокие температуры.
24 февраля в московском природном заказнике «Долина реки Сетунь» обнаружили первые подснежники, в то время как для данных цветов цветение характерно лишь в конце марта.