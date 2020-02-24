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Синоптики пообещали экстремально высокую температуру воздуха

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в столице и ряде других регионов страны ожидается экстремально высокая температура.

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«Температура будет выше нормы в Москве в понедельник на девять градусов, послезавтра — на семь, в среду — на шесть, в четверг и пятницу — почти на девять. Будут ли рекорды биться? Могут во второй половине недели, как минимум будут приближаться к ним», — рассказал Вильфанд ТАСС 24 февраля.

Метеоролог объяснил, что высокая температура воздуха будет наблюдаться на всей территории страны — на севере Сибири прогнозируют превышение нормы на 16 градусов, в Якутии — на 6–8 градусов, в Ростовской области — на 12 градусов, а в Краснодарском крае — на 10 градусов.

Ранее, в понедельник, Вильфанд заявил, что нынешняя зима стала самой теплой за 140-летнюю историю метеонаблюдений.

23 февраля москвичей предупредили о возвращении «барической пилы» — так называются сильные колебания атмосферного давления.

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