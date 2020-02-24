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Из-за погодных аномалий в Москве распустились подснежники

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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В московском природном заказнике «Долина реки Сетунь» обнаружили первые подснежники, в то время как для данных цветов цветение характерно лишь в конце марта. Об этом рассказали в столичном департаменте природопользования и окружающей среды в понедельник, 24 февраля.

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«Обычно в столице подснежники появляются в конце марта — в апреле, но в этом году из-за теплой погоды цветение началось раньше срока», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Всего в природе насчитывается около 20 видов подснежников, но в Москве в естественных условиях встречается только один — подснежник белоснежный. Практически все виды этих цветов занесены в Красную книгу, и их необходимо беречь.

«Приходите в парки, чтобы любоваться подснежниками и фотографировать их, стараясь при этом не вытаптывать почву возле самих растений. Помните, что первые цветы очень уязвимы», — напомнили в департаменте.

В Ростове-на-Дону подснежники распустились еще в середине января, в том же месяце эти цветы заметили в Ставропольском крае. В Санкт-Петербурге первоцветы обнаружили через девять дней после Нового года.

В Гидрометцентре России текущую зиму назвали самой теплой за последние 140 лет. Синоптики утверждают, что в ближайшие дни москвичей ждут аномально высокие температуры.

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