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Синоптик пообещал теплый первый день весны в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Погода в Москве в первый день весны, 1 марта, будет теплой и солнечной. Об этом во вторник, 25 февраля, агентству городских новостей «Москва» рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

По прогнозам специалиста, 1 марта в столице ожидается переменная облачность, без осадков. Несмотря на то, что в ночь на 1 марта подморозит до -8 градусов, днем температура воздуха поднимается до +6 градусов за счет солнца. 2 марта прогнозируется облачность.

Цыганков отметил, что в Московском регионе сохранится тенденция потепления. Так, 8 марта температура воздуха, предположительно, превысит норму.

Ранее синоптики рассказали о погоде в столице во вторник, 25 февраля. Так, по данным Гидрометцентра, ожидается переменная облачность, без осадков и до +3 градусов. Ночью возможны заморозки, температура опустится до -4 градусов.

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