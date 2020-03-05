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Вильфанд оценил связь теплой зимы с глобальным потеплением

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Теплая зима в России в 2020 году может быть не связана с глобальным потеплением. Об этом в четверг, 5 марта, на пресс-конференции заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Не стоит связывать эпизод с глобальным изменением климата. Это еще нужно доказать», — заявил синоптик.

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Вильфанд уточнил, что ученые смогут определить, связана ли аномально теплая зима с глобальным потеплением в мире только через полтора-два года, отмечает телеканал «360».

По словам специалиста, в Москве впервые в истории метеорологических наблюдений зимой была зафиксирована положительная средняя температура. Так, средняя зимняя температура в столице составила +0,3 градуса. На всей территории России температура зимы была на 1,3 градуса выше рекордного показателя зимы 2015–2016 годов, отмечает агентство городских новостей «Москва». При этом самые высокие температуры в этот сезон были зафиксированы в Европе.

Вильфанд предположил, что всё чаще будет складываться ситуация, когда погода в России зимой будет либо экстремально теплой, либо же экстремально холодной, пишет RT.

28 февраля Вильфанд заявил, что в первую неделю марта температура воздуха в России превысит многолетние показатели для этого периода. Отклонение от нормы составит 7–9 градусов, а в некоторых регионах — до 10–15 градусов.

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