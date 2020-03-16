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В Гидрометцентре рассказали о нормализации погоды в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Погода в Москве близится к климатической норме для середины марта. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в понедельник, 16 марта.

«В целом за декаду, которая началась 15 марта и продлится до 25-го числа, прогноз такой — температура будет примерно на два градуса выше нормы. Всего лишь. А до сих пор была на 9–11 градусов. Вторая половина месяца будет более прохладной. Мы приближаемся к климатической норме», — цитирует Вильфанда ТАСС.

По словам главы Гидрометцентра, текущая ситуация в российской столице неестественная, потому что в марте должно становиться теплее. «Это происходит за счет того, что меняется циркуляция: ветер сейчас северный, потом западный, потом опять северный в конце недели», — объяснил он.

Ранее, 16 марта, в Гидрометцентре предупредили, что до конца рабочей недели в Новосибирске и Красноярске будет небывалое для этого времени года тепло, а на юге европейской части России могут быть перепады температур до 15–20 градусов.

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