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Вильфанд пообещал москвичам два дня потепления

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Всю предстоящую неделю погода в столице будет почти соответствовать климатической норме. В четверг москвичей ожидает потепление, которое продержится два дня. Об этом в воскресенье, 15 марта, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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В начале рабочей недели в столице термометры покажут около 4–5 градусов выше нуля. В среду потеплеет до 7 градусов, а после четверга — до 6–11 градусов, в пятницу — +4–+9 градусов.

«Ночные температуры будут (составлять. — Ред.) 3–5 градусов (мороза. — Ред.), а днем среднесуточная температура будет (составлять. — Ред.) около нуля градусов в эти дни», — цитирует ТАСС заявление метеоролога.

К утру воскресенья, 15 марта, в Москве выпало 10 мм осадков, что составляет около 30% месячной нормы. Накануне столицу накрыло мартовской метелью, а ночью столбики термометров опустились до –7 градусов.

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