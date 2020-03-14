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В Москве продлили желтый уровень погодной опасности

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Москве и области продлен желтый уровень погодной опасности, который был введен ранее. Как объяснили в Гидрометцентре в субботу, 14 марта, это связано с порывистым ветром.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Предупреждение будет действовать до 21:00 воскресенья, 15 марта.

Накануне в Москве шквалистый ветер повалил более 200 деревьев. Повреждения получили около 50 автомобилей. Также зафиксировано два случая обрыва проводов линий электропередачи, а у 12 строений повреждены крыши.

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