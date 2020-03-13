Шквалистый ветер повалил в Москве более 200 деревьев

В Москве шквалистый ветер повалил более 200 деревьев. Повреждения получили около 50 автомобилей. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Более половины упавших деревьев уже убрано, передает «РИА Новости».

Также зафиксировано два случая обрыва проводов линий электропередачи, а у 12 строений повреждены крыши, сообщает RT.

В Москве погиб водитель, на машину которого упало дерево. Следственное управление СК по столице организовало проверку по данному факту. Инцидент произошел на улице 1-я Мясниковская. Водитель сразу же потерял сознание, а машина по инерции проехала еще несколько метров и врезалась в припаркованные авто. В столичном регионе действует «оранжевый» уровень погодной опасности. Ветер в порывах достигает 25 м/с, передает НСН.

В Подмосковье из-за сильного ветра пострадали четыре человека — ребенок и трое взрослых, сообщает телеканал «360».

В комплексе городского хозяйства Москвы призвали москвичей по возможности пережидать непогоду в капитальных строениях, не выходить на прогулки в парки, не укрываться под деревьями от непогоды, а также не оставлять детей без присмотра.

«Службы продолжают работать в усиленном режиме, осуществлять постоянный мониторинг обстановки, оперативно реагировать на обращения граждан», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

В связи с неблагоприятными погодными условиями оперативный штаб для экстренного реагирования пожарных и спасателей на разнообразные чрезвычайные ситуации функционирует в главном управлении МЧС по Москве.