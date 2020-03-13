Власти Москвы посоветовали закрывать окна из-за сильного ветра

В связи с усилением ветра до 25 м/с в Москве рекомендуется закрывать окна, не оставлять детей без присмотра и не прятаться под деревьями и хрупкими конструкциями. Об этом 13 марта сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу департамента природопользования и охраны окружающей среды.

«Если сильный ветер застал вас на улице, то укрываться нужно в подземных переходах или подъездах зданий. Нельзя прятаться от сильного ветра рядом со стенами домов, поскольку с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, мачт, рекламных щитов, деревьев, промышленных объектов, остановок общественного транспорта», — рассказали агентству.

Отмечается, что сильный ветер может повредить линии электропередачи и рекламные щиты. Смертельно опасно стоять под линией электропередачи и подходить к оборвавшимся проводам. От высоких деревьев лучше всего отойти на 30–40 м. Если сильный ветер застал вас на открытой местности, лучше всего укрыться в яме, овраге и плотно прижаться к земле.

До 21:00 13 марта в Москве и Московской области установлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Местами порывы ветра могут достигать 20–25 м/с. Такой же уровень объявлен в Ивановской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Тверской и Ярославской областях.

Ранее в пятницу стало известно, что 13 марта температура воздуха в Москве составит 5–7 градусов тепла, в ночь на 14 марта столбики термометров опустятся до нуля. Также синоптики прогнозируют небольшой дождь и ветер с порывами до 20 м/с.