Штормовой ветер повалил деревья в Москве

Штормовой ветер в Москве, порывы которого ночью превышали 20 метров в секунду, повалил ночью около 15 деревьев. Об этом 13 марта сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«По предварительным данным, никто из москвичей не пострадал. Повреждено несколько припаркованных под деревьями автомобилей», — рассказали агентству.

По данным на сайте Гидрометцентра России до 21:00 13 марта в Москве и Московской области сохранится «оранжевый» уровень погодной опасности. Местами порывы ветра могут достигать 20-25 м/с. Такой же уровень объявлен в Ивановской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Тверской и Ярославской областях.

Ранее в пятницу стало известно, что 13 марта температура воздуха в Москве составит 5-7 градусов тепла, в ночь на 14 марта столбики термометров опустятся до нуля. Также синоптики прогнозируют небольшой дождь и ветер с порывами до 20 м/с.