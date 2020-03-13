В МЧС рассказали о самых опасных для человека клещах

Наиболее опасными для человека являются таежные и лесные клещи, их укусы могут передавать возбудителей серьезных заболеваний, предупредили в МЧС России.

В ведомстве напомнили, что таежный (Ixodes persulcatus) и лесной (Ixodes Iricinus) клещи — наиболее опасные переносчики клещевого энцефалита.

Спасатели отмечают, что пик активности клещей при обычной зиме приходится на май-июнь. Второй период активности у них наступает в августе-сентябре, однако численность клещей в это время несколько ниже, чем весной.

Клещи активизировались во многих регионах России из-за аномально теплой погоды. В этой связи Роспотребнадзор ранее выпустил рекомендации по защите от клещей при посещении лесов, парков и дач. Ведомство предлагает пользоваться специальными костюмами и репеллентами, а также делать профилактические прививки.