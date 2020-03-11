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Роспотребнадзор рассказал о мерах защиты от клещей

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Фото: РИА Новости/Денис Абрамов
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Из-за аномальной теплой погодой во многих регионах России активизировались клещи. В этой связи Роспотребнадзор выпустил рекомендации по защите от клещей при посещении лесов, парков и дач.

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Ведомство предлагает пользоваться специальными костюмами и репеллентами и делать профилактические прививки. Такую информацию Роспотребнадзор разместил на своем сайте.

Клещевой вирусный энцефалит является острым инфекционным вирусным заболеванием с преимущественным поражением центральной нервной системы. Заразиться им можно не только в парках и лесах, но также при употреблении сырого молока и молочных продуктов. Возможно заражение, если животные или люди принесли клещей на одежде, шерсти, с цветами и другими предметами.

Для профилактики при выходе на природу надо пользоваться специальными репеллентами, и носить одежду, максимально не допускающую заползания клещей под нее.

Кроме того, можно сделать прививку против клещевого энцефалита в поликлинике после консультации врача.

Особо стоит обратить внимание на симптомы укуса клеща. Это озноб, сильная головная боль, резкий подъем температуры до 38–39 градусов, тошнота и рвота, предупреждают в Роспотребнадзоре.

2 марта в центре эпидемиологии Роспотребнадзора рассказали, что сезон активности клещей в 2020 году может продлиться не шесть месяцев, а восемь. Из-за аномально теплой зимы насекомые уже стали просыпаться, и происходит это на полтора месяца раньше обычного.В нескольких регионах России уже в феврале были зафиксированы случаи укусов клещей. Пострадали жители Новосибирска, Магнитогорска и Подмосковья. Так, жительница Бронниц заметила клеща на своей собаке во время прогулки с питомцем.

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