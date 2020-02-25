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Клещи проснулись в Подмосковье

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В Московской области активизировались клещи. Об этом рассказали жители региона. Раннее пробуждение этих насекомых связывают с аномально теплой погодой.

Так, по словам жительницы Раменского района Татьяны, она заметила клеща на своей собаке во время прогулки в районе железнодорожной станции Бронницы. Когда женщина раздавила клеща, то не увидела крови, что может означать, что он не успел никого укусить, пишет «Подмосковье сегодня».

Ранее Роспотребнадзор предупреждал, что из-за аномального тепла клещи могут активизироваться раньше привычных сроков.

25 февраля сообщалось, что в Московском зоопарке раньше времени проснулись сурки. Эти животные просыпаются только тогда, когда приходит потепление, отметили зоологи.

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