Сурки проснулись в Московском зоопарке

Сурки в Московском зоопарке проснулись раньше положенного времени из-за теплой погоды, сообщается во вторник, 25 февраля, на сайте мэра Москвы.

«Наши зоологи были готовы к раннему пробуждению сурков, поскольку снег в вольере грызунов начал таять еще в начале февраля. Эти животные чутко ощущают перемену температуры и просыпаются только тогда, когда приходит потепление... После длительного сна сурки возвращаются к привычному образу жизни постепенно», — сказала генеральный директор зоосада Светлана Акулова.

В Московском зоопарке живут три сурка — самки Сара и Нагайна и самец Арчи. Самки еще находятся под землей, в то время как Арчи уже на поверхности и ведет себя активно и бодро.

В публикации также отметили, что в ближайшее время сотрудники зоопарка начнут будить тушканчиков, а позже должны проснуться бурая медведица Роза и гималайские медведи Будур и Аладдин. За состоянием хищников следят зоологи.

Днем ранее в московском природном заказнике «Долина реки Сетунь» обнаружили первые подснежники, в то время как для данных цветов цветение характерно лишь в конце марта.

В Гидрометцентре России текущую зиму назвали самой теплой за последние 140 лет. Синоптики утверждают, что в ближайшие дни москвичей ждут аномально высокие температуры.