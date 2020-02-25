Прямой эфир
Сюжет:

Сурки проснулись в Московском зоопарке

0
Фото: официальный портал мэра Москвы/mos.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сурки в Московском зоопарке проснулись раньше положенного времени из-за теплой погоды, сообщается во вторник, 25 февраля, на сайте мэра Москвы.

Грача вызывали: этой весной птицы прилетят раньше
Аномальное тепло может привести к увеличению потомства у пернатых

«Наши зоологи были готовы к раннему пробуждению сурков, поскольку снег в вольере грызунов начал таять еще в начале февраля. Эти животные чутко ощущают перемену температуры и просыпаются только тогда, когда приходит потепление... После длительного сна сурки возвращаются к привычному образу жизни постепенно», — сказала генеральный директор зоосада Светлана Акулова.

В Московском зоопарке живут три сурка — самки Сара и Нагайна и самец Арчи. Самки еще находятся под землей, в то время как Арчи уже на поверхности и ведет себя активно и бодро.

В публикации также отметили, что в ближайшее время сотрудники зоопарка начнут будить тушканчиков, а позже должны проснуться бурая медведица Роза и гималайские медведи Будур и Аладдин. За состоянием хищников следят зоологи.

Днем ранее в московском природном заказнике «Долина реки Сетунь» обнаружили первые подснежники, в то время как для данных цветов цветение характерно лишь в конце марта.

В Гидрометцентре России текущую зиму назвали самой теплой за последние 140 лет. Синоптики утверждают, что в ближайшие дни москвичей ждут аномально высокие температуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Синоптики рассказали о погоде в Москве 25 февраля
Московские сурки проспят свой праздник

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020