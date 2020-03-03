Зов крови: сезон клещей может увеличиться на два месяца

Сезон активности клещей в этом году может растянуться на восемь месяцев вместо шести. Об этом «Известиям» заявили в центре эпидемиологии Роспотребнадзора . Из-за того, что прошлая зима оказалась самой теплой за всю историю метеонаблюдений, членистоногие уже начали просыпаться — на месяц-полтора раньше обычного. В последние несколько лет они позже засыпают в Подмосковье. Интенсивному размножению клещей помимо аномального тепла будет способствовать увеличение численности грызунов , кровью которых они питаются. Инфицированных клещей из-за этого тоже станет больше, уверены эксперты.

На месяц раньше

В нескольких регионах России еще в феврале были зафиксированы случаи укусо в клещей. Такие эпизоды отмечаются в Новосибирске, Магнитогорске и Московской области. Так, по словам жительницы Раменского района Татьяны, она заметила клеща на своей собаке во время прогулки в районе железнодорожной станции Бронницы.

Как пояснили «Известиям» специалисты, нормой считается, если клещи просыпаются в апреле — так было и в прошлом году . В начале марта при плюсовой температуре они могут встречаться на хорошо прогреваемых участках, даже когда вокруг еще лежит снег. Однако аномально теплая зима в России способна существенно повлиять на смещение графика «опасного» сезона.

— Если такие теплые зимы будут повторяться, то и эпидемический сезон клещевых инфекций станет более продолжительным, — заявила «Известиям» ведущий научный сотрудник ФГУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань. — Например, в Приморье он обычно длится семь месяцев, клещи там раньше просыпаются и уходят позже, чем в других регионах страны. Случаи присасывания там могут быть в апреле и в ноябре. В других же субъектах сезон начинается примерно на месяц позже и заканчивается на месяц раньше. Теперь пример Приморья может стать характерным и для других регионов России.

клещи Отделение вирусологических исследований микробиологической лаборатории Фото: РИА Новости/Константин Чалабов

Эксперт отметила, что, в частности, одними из первых могут проснуться клещи рода дермацентор. Они более опасны для животных. Обычно эти членистоногие активизируются в апреле.

Существует сезон самой высокой численности клещей — как пояснила Людмила Карань, в этот момент вероятность встречи человека с членистоногим максимально повышается. Обычно такой пик наблюдается в июне. Теперь же этот сезон также может сместиться в сторону весны, при этом осенний период активности будет тянуться дольше.

— Уже становится теплее, погода способствует тому, что люди весной раньше выезжают за город. Да и осенью они дольше остаются на природе, на даче, где рискуют встретиться с клещом, — заключила Людмила Карань.

Еда расплодилась

Зараженность клещей патогенами напрямую связана с численностью грызунов-прокормителей (землероек, полёвок, бурозубок), которые служат основными разносчиками клещевого энцефалита и других инфекций, отметили в центре эпидемиологии Роспотребнадзора.

Как рассказал «Известиям» заведующий лабораторией проблем дератизации Роспотребнадзора Сергей Рябов, численность грызунов сейчас необычайно высокая .

— Подъем начался с 2018 года. Пока снижения нет. За одну ночь на сто ловушек приходится от 30 до 40 грызунов (в норме должно быть семь) , — поделился эксперт. По его словам, зима была теплая и сухая, что способствовало лучшей выживаемости мышей.

бурозубока Бурозубка Фото: commons.wikimedia.org

Статистика пострадавших от укусов клещей, по словам Людмилы Карань, выглядит следующим образом: ежегодно в медучреждения обращается около 500 тыс. человек, но на деле их куда больше, поскольку многие или не заметили укуса, или же не придали значения этому событию. Помимо «безобидных» укусов каждый год фиксируется 8–10 тыс. случаев заболевания клещевым боррелиозом, 2 тыс. — клещевым энцефалитом и 2–3 тыс. — клещевым риккетсиозом. Из-за изменений сезона активности клещей официальная цифра теперь может вырасти, предполагают в центре эпидемиологии Роспотребнадзора​​​​​​.

Заморозки не страшны

Тенденция сдвига сезона активности клещей, особенно в осенний период, особенно характерна для Подмосковья, отметила ведущий научный сотрудник Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, энтомолог Людмила Ганушкина.

— Раньше считалось, что в этих местах сентябрь — последний месяц, для которого характерен период их нападений. А сейчас и в октябре в Подмосковье случаются укусы клещей, — отметила Людмила Ганушкина.

По ее словам, надеяться, что рано пробудившегося клеща убьют внезапные заморозки, не стоит. Если он уже успел напиться крови, то просто уйдет в лесную подстилку (напочвенный покров из разлагающихся опавших листьев) и там переждет мороз. А затем возобновит охоту и начнет откладывать яйца.

клещи Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

— Клещи крайне морозоустойчивые. Убить проснувшихся в марте особей смогут только 40-градусные морозы, но они в Центральной России невозможны, — отметил ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН Анатолий Захаров.

И хоть март, по прогнозу синоптиков, еще удивит своим нестабильным характером — возможны сильные снегопады, яркое солнце, мощные порывы ветра и оттепель, — в целом температура уже вряд ли будет опускаться ниже минус 10–15 градусов.