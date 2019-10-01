Пороховая палатка: чиновники вступились за спреи от комаров в детских кемпингах

Минпросвещения предложило оставить в палаточных лагерях аэрозоли от насекомых и газовые баллоны для приготовления пищи. Ведомство направило свои замечания к разработанному МЧС проекту правил пожарной безопасности для детских кемпингов. С документом ознакомились «Известия». В Минпросвещения также против возрастного ограничения для участников походов — спасатели считают, что в палаточных лагерях могут отдыхать только дети старше 10 лет. Эксперты считают, что документ нуждается в доработке. Новые требования должны вступить в силу к следующим летним каникулам.

После июльской трагедии в лагере «Холдоми» в Хабаровском крае, унесшей жизни четверых детей, МЧС предложило изменить правила противопожарного режима. В них должен появиться новый раздел, посвященный детским кемпингам. Проект документа еще летом был представлен на обсуждение экспертов.

— В августе 2019 мы получили проект, там было 30 пунктов, — рассказала «Известиям» замдиректора карельского «Ресурсного центра дополнительного образования» Галина Степанова, которая водит детей в походы на протяжении 30 лет.

Тогда эксперты заявили, что большинство правил невозможно выполнить. Критике подверглись положение о размещении у каждой палатки пожарного щита, требование разбивать лагерь только в тех местах, куда за 20 минут может добраться пожарная машина, и некоторые другие.

Впоследствии МЧС сократило число пунктов в документе до 10 и в таком виде опубликовало его для общественной экспертизы, которая еще не завершена. Но и эти 10 пунктов вызывают возражения. В частности, некоторые из них оспорило Минпросвещения — ведомство направило в МЧС свои предложения. «Известия» ознакомились с документом, подлинность которого подтвердили два близких к министерству источника. В самом ведомстве «Известиям» подтвердили отправку предложений в МЧС.

На всякий пожарный

В Минпросвещения считают, что в палаточных лагерях следует допустить хранение некоторых легковоспламеняющихся веществ — аэрозолей от насекомых (репеллентов), жидкости для разведения костра, портативных баллонов с газом для приготовления пищи. Чтобы снизить риск пожара, ведомство предлагает хранить их в отдельной хозяйственной палатке. В МЧС считали, что горючие и легковоспламеняющиеся жидкости в палатках нужно вовсе запретить.

— Без репеллентов идти в поход с детьми точно нельзя. Все остальное опционально и зависит от местности — например, в Карелии мы легко обходимся без жидкости для розжига. Газовые баллоны тоже стараемся не брать — они довольно тяжелые, — рассказала Галина Степанова.

В правила следует добавить еще одно требование — хозпалатка должна располагаться на значительном расстоянии от других, считает зампред Всероссийского добровольного пожарного общества (ВДПО) Сергей Воронов.

— Вокруг нее нужно убрать сухостой, траву, насыпать хотя бы метр песка или земли, чтобы, если она загорится, огонь не перекинулся на весь лагерь, — подчеркнул он.

МЧС в своем проекте настаивает: на каждую группу палаток, занимающую до 400 кв. м, должно приходиться по два огнетушителя. Минспросвещения предлагает использовать их только в стационарных палаточных лагерях. «Походники» согласны, что путешествовать с огнетушителями не так просто.

— Я, конечно, пойду и куплю эти огнетушители, если нужно, но как педагогам их таскать на себе? — посетовала Галина Степанова.

По этой же причине Минпросвещения отвергло идею МЧС оснащать палаточные лагеря наружным освещением. В ведомстве считают, что это возможно только в стационарных кемпингах.

Даже мобильные системы освещения очень тяжелые, отметил руководитель клуба детского туризма из Чувашии Николай Шадрин.

Разделение требований к стационарным и нестационарным палаточным лагерям было ключевым моментом, на котором настаивали эксперты после трагедии в «Холдоми». В редакции МЧС такой градации нет. И пожарные уверены, что это правильно.

— Какое может быть разделение? Палатки — это не здания, не сооружения, для них должны быть общие требования, — считает председатель ВДПО Владимир Кудрявцев.



Эксперты Минспровещения предлагают формировать группы палаток не по занимаемой ими площади, как в версии МЧС, а по числу детей — до 40. Помимо этого, авторы предложений уточняют, что в одной палатке должно проживать столько детей, сколько позволяют ее технические характеристики. В то время как пожарные хотят установить верхний порог в 10 человек.

Палатка_4 Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Почему мы говорим, что не больше 10 детей? Да, конечно, палатки бывают и большей вместимости, но, как показывает опыт эвакуации, дети начинают прятаться от опасности, а не убегать. И надо успеть их эвакуировать, — отметил Сергей Воронов.

В проекте МЧС предлагается также разрешить проживание в палаточных лагерях только детям старше 10 лет. Эксперты Минпросвещения отмечают, что этот вопрос не входит в ведение министерства по чрезвычайным ситуациям.

Важно получить на выходе документ, который позволит не только обеспечить безопасность детей во время пребывания в лагерях палаточного типа, но и не допустит сокращения количества подобных лагерей, добавили в пресс-службе Минпросвещения.

Дело в некомпетентности

Главный недостаток проекта МЧС — отсутствие в нем достаточного количества профилактических мер, полагает советник президента Национального союза организаций в области обеспечения пожарной безопасности (НСОПБ) Дмитрий Удалов.

— В предлагаемых нормах нет акцента на применении материалов и оборудования, сертифицированных должным образом. А ведь в 2018 году более 40 тыс. пожаров произошло из-за проблем с электрооборудованием, погиб 1901 человек, 2512 получили травмы, — отметил он.

Галина Степанова сравнила пожар в «Холдоми» с трагедией на Сямозере, где в 2016 году погибли 14 человек.

— В обоих случаях проблема была не в отсутствии требований, а в тотальной некомпетентности персонала и желании наживы. Чрезмерные требования просто задушат нас, а бороться надо не с нами, а с халатным отношением к организации детского отдыха, — резюмировала она.