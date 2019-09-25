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МЧС добилось устранения свыше 15 тыс. нарушений в детских лагерях

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Летом 2019 года МЧС России провело почти 60 тыс. проверок детских оздоровительных лагерей и добилось устранения свыше 15 тыс. нарушений требований пожарной безопасности. Об этом в среду, 25 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Рината Еникеева.

«В детских лагерях проведено более 59 тыс. проверок, к ответственности привлечены 857 юридических лиц. Свыше 15 тыс. правонарушений устранено», — отметил он.

23 сентября Роспотребнадзор сообщил, что в ходе летних проверок детских лагерей сотрудники ведомства составили 35,4 тыс. протоколов за нарушения санитарных норм. Вынесено 32,5 тыс. постановлений о штрафах. Из них 2,9 тыс. штрафов выплатят юридические лица. Самым распространенным нарушением стало отсутствие у сотрудников медицинских книжек, а также неудовлетворительное содержание территории и помещений: пищеблока, спальных и санитарных блоков. Кроме того, выявлены нарушения в организации питания, правил эксплуатации в бассейнах, низкий контроль медработников за режимом дня.

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